Aumenta dólar en la frontera

Apenas este lunes la divisa verde se compraba en 18 pesos con 50 centavos y se vendía en 19 pesos con 90 centavos.

La cotización que prevaleció ayer en la ciudad desaceleró ligeramente la demanda de compra y venta de dólares, según confiaron casa cambistas consultados por EL MAÑANA.

En los bancos la cotización fue aún más elevada que en las casas de cambio, pues se compró en 19 pesos y se vendió en 21 pesos con 10 centavos.

Pese a la poca actividad comercial de fronterizos no esenciales que desde marzo del 2020 no cruzan a los Estados Unidos, la cotización del dólar se ha mantenido con relativa estabilidad, pues desde abril pasado no había superado los 20 pesos por billete.

| Ajuste impactó la demanda de compra y venta del billete verde.