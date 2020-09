Aumenta Covid trastornos

Está asociado el Covid a los trastornos de los estados de ánimo, a los trastornos de ansiedad y a los trastornos del consumo de sustancias adictivas Soraya Sánchez Diez de Pinos, jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones

Cd. Victoria, Tam.- Desde marzo se registra un promedio de dos mil llamadas telefónicas mensuales a las líneas de atención de Salud Mental -318 6320 y 318 6321-, lo que representa 334 llamadas adicionales (20 por ciento más) en comparación con los meses previos a la contingencia sanitaria por la Covid-19, siendo las principales afecciones por ansiedad y depresión.

Acumula la entidad 27,625 contagiados El riesgo de infectarse continúa siendo alto, por lo que no hay que bajar la guardia, insisten autoridades

"Actualmente estamos trabajando mucho vía telefónica la incidencia del Covid; no queremos contaminar a los pacientes, y al mismo tiempo tampoco es difícil de precisar, pero tenemos datos en los que sí hay un pequeño incremento, sobre todo en los trastornos mentales que cursan con ansiedad y con trastornos de ánimo en donde priorizan la depresión mayor", recalcó la jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones, Soraya Sánchez Diez de Pinos.

La experta en Salud Mental aclaró que aunque los pacientes por este tipo de afecciones corresponden a un 50 por ciento para cada género, son más las mujeres que hacen uso de las líneas telefónicas para buscar ayuda; de las cuales, el 15 por ciento de las dos mil llamadas -300 casos- corresponden por cuestiones de ansiedad.

"Está asociado el Covid a los trastornos de los estados de ánimo, a los trastornos de ansiedad y a los trastornos del consumo de sustancias adictivas", indicó la doctora Sánchez Diez de Pinos.

"Este confinamiento nos ha llevado al uso de sustancias que de alguna manera pensamos que nos puedan ayudar a disminuir la ansiedad, como lo es el uso de las bebidas alcohólicas, que lejos de ayudarlos además de empeorar el trastorno nos pueden llevar a una adicción", advirtió.

La funcionaria de Salud recalcó que el abuso del alcohol, o de otras sustancias adictivas, está asociado con conductas violentas, conductas sexuales irresponsables, y en general con problemas intrafamiliares.

"A partir de que inició la pandemia las personas presentaron un alto grado de ansiedad, sobre todo por la parte de la incertidumbre que no sabemos exactamente en qué consistía la enfermedad, sabemos que no hay un tratamiento específico, sabíamos también que no existe una vacuna y esto genera ansiedad y por lo tanto el confinamiento puede generar también depresión", señaló.