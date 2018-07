Aumenta costo de aranceles en agro de Estados Unidos

Pero muchos agricultores -incluyendo a algunos cuyos ingresos se están desplomando a medida que las exportaciones se estancan- están respaldando a Trump. Simplemente les gustaría que gane la guerra comercial rápidamente, antes de que la cosecha de otoño comience a agravar el problema en un par de meses, cuando las elecciones legislativas de mitad de período también se calienten.

La agricultura es la tercera industria de exportación más grande de Estados Unidos y una gigante mundial que ha generado seis décadas de superávits comerciales. También se convirtió en un punto central en las batallas arancelarias con China, que el año pasado compró 12 mil millones de dólares de soya y ahora está cambiando a suministros de Sudamérica.



Los aranceles también están afectando las ventas a Canadá y México, que están renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos.

Las políticas comerciales de Trump ya están cambiando las perspectivas de las exportaciones estadounidenses y los ingresos de los agricultores, principalmente porque China, México y Canadá representaron el 43 por ciento de las exportaciones agrícolas estadounidenses el año pasado.



El Departamento de Agricultura predijo el jueves que las reservas domésticas de soya serán un 51 por ciento más grandes de lo esperado un mes antes y recortará su pronóstico de exportación en un 11 por ciento. El USDA también redujo su pronóstico de precios en 75 centavos el bushel, citando compras reducidas de China, el principal importador. Eso equivale a casi 3.2 mil millones de dólares en ingresos perdidos basados en la estimación del gobierno.



Los grupos que representan a los productores de cultivos y ganado han advertido que sus industrias se verían afectadas por la reducción de las exportaciones en un momento en que ya enfrentan grandes inventarios y precios más bajos.



"Los agricultores y las familias de América están mirando por un sendero oscuro, sin señales de alivio a la vista", dijo Casey Guernsey, portavoz de Americans for Farmers and Families, un grupo de productores de cultivos y carne formado para proteger el TLC.



Para los agricultores, el momento es terrible. Para septiembre u octubre, muchos necesitarán haber descargado los inventarios del año pasado para dejar espacio para la cosecha de esta temporada.



Hasta ahora, los agricultores han sido pacientes con el enfoque de la Casa Blanca, dijo el Secretario de Agricultura, Sonny Perdue, en un evento en Washington.



"Muchos de ellos entienden las razones por las cuales el Presidente ha tomado esto", indicó. "China no ha jugado con las reglas por mucho tiempo".



Aún así, la Casa Blanca está preparando un paquete de ayuda para los productores que se anunciaráalrededor del Día del Trabajo a principios de septiembre, justo a tiempo para la cosecha, señaló.