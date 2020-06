Aumenta consumo de tortilla un 20%

Lo bueno de la tortilla es que se consume a diario, a lo mejor sí es posible que baje un poco pero no mucho, que se normalice el consumo José Enrique Yáñez Reyes, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla

Cd. Victoria, Tam.- Durante el bimestre pasado se registró un incremento del 20 por ciento en el consumo de tortilla debido a la cuarentena por coronavirus, precisó el presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla de Tamaulipas, José Enrique Yáñez, tendencia que irá a la baja hasta regularizarse según progrese la implementación de la ´nueva normalidad´.

"Se incrementó la demanda de tortilla porque la gente estaba en su casa y eso aumentó el consumo", según INEGI el mexicano promedio consume entre 6 y 8 tortillas por comida, es decir, de 3 a 4 kilos diarios dependiendo del número de integrantes por familia; en Ciudad Victoria el promedio es de 8 a 10 tortillas por persona, "lo bueno de la tortilla es que se consume a diario, a lo mejor sí es posible que baje un poco pero no mucho, que se normalice el consumo".

El representante de los industriales de la tortilla dijo que la pandemia por Covid-19 no afectó al giro, mencionó que desde el pasado mes de marzo que dio inicio la jornada de ´Sana Distancia´ se implementaron los protocolos de Salud, tanto federales como estatales, en los diversos establecimientos para poder operar, consideró que por tratarse esta de una actividad esencial no se suspendió la producción del alimento en este lapso.

Por otro lado, descarto la posibilidad de incremento al producto debido a la situación económica ocasionada por la pandemia, dijo que las tarifas de gas, electricidad, agua e insumos como la harina de maíz se han mantenido estables por lo cual resultaría ilógico tratar de ajustar el precio, ya que esto afectaría aún más a la ya de por sí golpeada economía familiar.

"Sí he visto el comentario de varias personas en Facebook que se quejan por los recibos de luz, pero son gente que ponen el aire acondicionado noche y día y que creen que les va a salir barato, ese es el problema que ha habido... pero no he escuchado que algún industrial de la tortilla se queje porque le aumentó el recibo de luz".