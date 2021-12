Aumenta con Biden arresto de migrantes

Un inmigrante indocumentado de México, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y colocado en el centro de detención de la agencia en Pearsall, donde permaneció durante 11 meses mientras lucha contra los esfuerzos del Gobierno para deportarlo a Nuevo León, el estado mexicano del que llegó hace más de dos décadas. Hasta el momento no ha sido acusado de ningún delito.

Pero Reyna y su equipo no llegaron al lugar de trabajo. Los agentes de la Patrulla Fronteriza los detuvieron cerca de Uvalde después de que alguien llamó a la estación cercana de la Patrulla Fronteriza para informar que un camión recogía a "un grupo de extranjeros ilegales". Los otros hombres en el camión, a quienes Reyna dijo que no conocía bien antes de reclutarlos para el proyecto, intentaron huir del lugar y finalmente fueron arrestados.

Los agentes encontraron una pistola y un cargador lleno de balas en la camioneta, según los registros judiciales; Reyna, de 48 años, dijo que el arma no era suya. Reyna y su abogado dicen que no saben a quién pertenece el arma, señala la publicación de The Texas Tribune en su edición digital.

Los defensores dicen que esa no ha sido la realidad desde que asumió Biden.

"En temas como inmigrantes detenidos, no estamos viendo un gran cambio", dijo César Cuauhtémoc García Hernández, abogado de inmigración y profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio. "Y estamos volviendo a una especie de normalidad prepandémica, en lugar de una clara desviación de la administración Trump".

Un portavoz de ICE no dijo por qué las autoridades lo han mantenido bajo custodia durante casi un año, diciendo que "no comenta sobre litigios pendientes". Pero según el abogado de Reyna, los abogados de ICE creen que Reyna es un riesgo de fuga y una amenaza para la seguridad pública debido a una deportación anterior y un delito menor en el 2000 en Dallas.

"Sólo quiero ser libre y apreciar el tiempo con mi familia", dijo Reyna en una entrevista telefónica desde el centro de detención. "Me siento triste porque mi esposa está pasando por un momento difícil y no tiene mi apoyo porque yo estoy adentro".

Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, comenzó a revertir algunas de las estrictas políticas de inmigración de la administración Trump, incluido el memorando de política de 2017 de que las autoridades de Inmigración arrestan a todas las personas indocumentadas que encuentran y aceleran las deportaciones.

Se estima que 11 millones de inmigrantes indocumentados viven actualmente en los Estados Unidos, incluidos 1.6 millones en Texas.

| Los detenidos, tras ser arrestados, son trasladados para su procesamiento.

EMITE BIDEN MEMORANDO PROVISIONAL

En febrero, el gobierno de Biden emitió un memorando provisional que instruía a los agentes de Inmigración a concentrarse en detener a inmigrantes indocumentados sospechosos de terrorismo o espionaje, a los que ingresaron ilegalmente al país después del 1 de noviembre de 2020 y a los condenados por un delito grave agravado.

Si una persona no entraba en una de esas categorías, los oficiales necesitaban la aprobación de un gerente senior para explicar por qué el inmigrante debería ser deportado, según el memo.

El memorando señaló a los defensores de los derechos de los inmigrantes que muchos inmigrantes indocumentados que han vivido en el país durante décadas no tendrían que estar en constante temor a la deportación. Eso incluye a inmigrantes como Reyna, cuya condena por delito menor en Dallas por solicitar la prostitución lo llevó a regresar voluntariamente a México antes de cruzar la frontera nuevamente poco después.