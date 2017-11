Aumenta CFE tarifa en invierno

Río Bravo, Tam.- Con la llegada del período otoño-invierno, sobre todo, luego de haber finalizado el horario de verano, las tarifas de luz aumentan al reducirse el subsidio.

Ante esta realidad, los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), piden a la paraestatal que los instruya para la lectura de los medidores digitales.

Residentes de las colonias populares, expusieron su preocupación pues se consideran "indefensos" ante esta innovación de tecnología que implementó CFE, al descartar los medidores de disco de aluminio.

Estos dispositivos de medición, propician que los vecinos no sepan llevar la lectura a la CFE para aclaraciones, cuando el recibo está muy alto.

Lo peor de todo, es que al llegar el recibo, no se pueden hacer una lectura para determinar si es adecuado cuánto se va a pagar, por lo que los usuarios no saben cómo reclamar, pues no pueden llevar la lectura para salir de dudas al momento de exponer la queja.