Aumenta a 410 casos de Covid-19 en Laredo

Laredo, Tx.- La cifra de pacientes infectados con el coronavirus del Covid-19 en Laredo creció a 410 al reportarse ayer 10 nuevos positivos.



El doctor Héctor González, director del Departamento de Salud, dijo que la curva de infecciones parece disminuir pero aun es necesario mantener las medidas de seguridad como la distancia social y el uso de un cubre bocas en sitios públicos.

"Sí tenemos menos casos, hay menos personas en los hospitales pero no podemos confiarnos y bajar la guardia", advirtió.

Hasta ayer se habían hecho 2 mil 860 pruebas del coronavirus en Laredo, Texas con 410 casos positivos, mil 960 negativos, 490 resultados pendientes de llegar, 154 pacientes recuperados del virus, 17 muertes y 19 pacientes hospitalizados, 10 de ellos en cuidados intensivos.

El funcionario refirió que las medidas aplicadas por el gobierno de Laredo han dado buenos resultados y deben mantenerse.

"Aunque el gobierno estatal ya no permite aplicar multas por no usar el tapa bocas, es una medida que debemos seguir obedeciendo porque ayuda a mitigar la cifra de infecciones en la ciudad", mencionó el doctor González.

Por esta razón, invitó a los negocios que quieran implementar la póliza de sólo dar servicio a quienes traigan una máscara, para que lo hagan como parte de un esfuerzo colectivo para frenar y contener el virus.

"Así como hay reglas en algunos restaurantes de no servir a quienes no traigan camisa y zapatos, así se puede hacer con el cubre bocas, no dar servicio si las personas no lo llevan puesto", comentó.

ENFORZAMIENTO DE POLICÍA

Por su parte, Joe Baeza, vocero del Departamento de Policía, informó que el martes los policías visitaron 44 parques para verificar que las personas no infringieran las reglas de usar los juegos infantiles o practicar deportes de contacto.

También se visitaron 108 establecimientos comerciales para revisar que los clientes cumplieran con la distancia social.En esta ocasión no se dieron multas por violar la orden de emergencia de Laredo y se recibieron 10 llamados para quejas.