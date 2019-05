Aumenta a $300 mil crédito mínimo de Infonavit

Cd. de México.

Con el aumento aprobado a montos máximos de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (Infonavit), el menor préstamo será de unos 300 mil pesos, dijo Roberto de Anda, presidente de la Comisión de Vivienda de la Coparmex.



Para trabajadores con salarios de hasta una UMA mensual, equivalentes a 2 mil 568 pesos, el crédito será de hasta 270 mil pesos, más unos 30 mil pesos de recursos de subcuenta de vivienda, abundó.

De acuerdo con el directivo de Coparmex, en promedio, los trabajadores de dichos cajones salariales registran unos 30 mil pesos de ahorro, por lo que dispondrían de hasta 300 mil pesos.



En el caso de lo trabajadores con ingresos de 7 mil 190 pesos, 2.8 UMAs, el crédito máximo subiría hasta alrededor de 400 mil pesos.



"En el caso de los trabajadores que ganan un salario mínimo el aumento es de 50 mil pesos, aproximadamente", comentó.



"La proporción de aumento va bajando conforme el trabajador gana más. En el caso de 2.8 (UMAs) se va desde 380 (mil) a 400 mil pesos, más el saldo de la subcuenta de vivienda".



El aumento sólo aplicará a trabajadores de bajos ingresos y no será aplicable a otros cajones salariales.



El representante de los empresarios detalló que está pendiente definir las reglas de operación del programa y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero confió en que todo el proceso esté listo antes de julio, cuando se estima que comiencen los aumentos.



Refirió que aunque para los empresarios la medida es positiva, se hubiera preferido un aumento mayor para cubrir la reducción en subsidios para la vivienda. Sin embargo, dijo, esta medida no es un sustituto.



"Al final del día es importante cuidar la sanidad financiera del Instituto en todo cálculo. Tiene que ser un crédito que se pueda pagar, que al Instituto lo mantenga sano, y por eso no se pueden dar créditos más altos", señaló.



Reiteró que actualmente se calculan unas 70 mil viviendas del segmento social en proceso y 30 mil unidades ya están listas para ser colocadas en el mercado.