¡AUGURAN TRIUNFO!

San Luis Potosí, SLP.

Las boxeadoras Mariana Juárez y la australiana Susie Ramadan lanzaron advertencias en la última rueda de prensa previo a su enfrentamiento, ambas con la seguridad de salir con la mano en alto el sábado.

La "Barby" realizará la sexta defensa del cetro gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Auditorio "Miguel Barragán" ante una ex monarca mundial. Esta pelea se la dedicará a su madre, quien falleció el pasado mes de agosto.

"No sólo le voy a ganar, le voy a dar una repasada para que no tenga duda; siempre me preparo para una pelea larga, nunca salgo a buscar el nocaut, ella no se va a parar, siempre trata de mantenerse lo más alejada y voy a presionarla para ver si es cierto que se para a pelear y a cambiar golpes como dice", indicó Mariana.

Pidió a su rival en el Instituto Potosino del Deporte que no tenga miedo ni preocupación por los jueces, "van a ser parciales", segura de que saldrá como campeona mundial.

Recordó que esta será la primera pelea sin su mamá "voy a salir a dar todo en su memoria, pues se lo prometí". Tras vencer a Ramadan irá a los supergallos, pues desea un cuarto título del mundo.

La australiana no se quedó callada y manifestó que viene de tan lejos solo para destronar a la "Barby", segura de que la experiencia de la mexicana no pesará en este duelo.

"No tengo miedo de pelear fuera de mi país. El sábado en la noche habrá dos grandes campeonas enfrentándose y seré yo quien se lleve el triunfo. Pese a su experiencia puedo vencerla, es una gran oportunidad de reconquistar el título y no pienso desaprovecharla", comentó.