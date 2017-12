Auguran en Morena fracaso del Frente

Matamoros, Tam.- Tras el registro del frente común entre PAN, PRD y MC, dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional afirman que las pugnas internas habrán de encargarse de que no logre sus objetivos y que otros organismos se fortalecen porque ofrecen una alternativa de poder seria y responsable.

Nos tiene sin cuidado cualquier coalición, afirmó ayer Silvia Burgos Sánchez, coordinadora de Morena en Matamoros, "porque pone en evidencia a sus integrantes que solos no pueden, que tienen que buscar aliados para enfrentar el descrédito público en que se encuentran, pero además, no vemos un frente fuerte, unido, porque primero están los intereses de sus dirigentes y así no se ganan las elecciones".

Agrega que sólo es cuestión de esperar un poco de tiempo para que estas pugnas hagan abortar dicho frente y que por el contrario, "en Morena todos estamos convencidos en el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, en el respaldo que tiene sobre la mayor parte de los mexicanos y ahora a nosotros en los estados y municipios nos toca redoblar esfuerzos para hacerlo todavía más fuerte y que se alcancen los objetivos, que es ganar la Presidencia de la República".

Asegura que lo que hagan o dejen de hacer otros partidos tiene sin cuidado a Morena, "en donde seguimos esforzándonos en el trabajo interno, en buscar perfiles para quienes serán nuestros candidatos, en donde el principal requisito es que sean personas honorables, sin cola que les pisen, con arraigo y que comulguen con la ideología de nuestro partido y de Andrés Manuel".

Para esto todavía falta tiempo, acepta, "y serán las dirigencias las que en su momento tomen las decisiones que se crean las más correctas".