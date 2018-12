Auditarán subsidios de la CFE

NOTICIAS RELACIONADAS En marzo arranca licitación de refinería en Dos Bocas

Paraíso, Tabasco

Agencia SUN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer una auditoría en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por presuntos beneficios a empresas privadas.

Durante su gira por el sureste, aseguró que pondrá lupa en las empresas productivas del Estado, Pemex y la CFE, para evitar actos de corrupción y contratos que beneficien a compañías privadas.

"Muchos piensan que el subsidio es para el consumidor. No, se está subsidiando a las empresas particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo.

"Una cosa es comprarles energía y otra cosa es que, además de comprarles energía a precios de mercado, se les dé un subsidio. Eso no, eso se va a terminar", anunció el tabasqueño.

