Audita IMSS contra 'simulación sindical'

Cd. de México.

Ante mineros sindicalizados, Martínez señaló que la relación entre un obrero y un patrón debe ser justa y no debe de haber simulación, un acto de corrupción que busca combatir desde la dirección de su dependencia.



"Y eso quiero decirlo con toda claridad porque la corrupción no sólo es robarse medicinas, porque la corrupción no nada más es amañar contratos -que lo es-, la corrupción también es no pagar correctamente cuotas obrero patronales.



"Creo que no debe haber simulación sindical, ni simulación en la relación obrero-patronal, ni en la recaudación que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social", puntualizó.



En la "Inauguración de la VII Reunión Anual de Cooperación y Corresponsabilidad para la Productividad Laboral y Empresarial", que fue convocada por el Senador de Morena y líder minero Napoléon Gómez Urrutia, Martínez recordó que una de las primeras acciones en el Senado fue la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aseguró que el IMSS lo atacará.



En el Hotel Barceló, aseveró a los mineros que "tienen un cómplice en el Seguro Social", y que velaría por sus derechos laborales.



"Sin lastimar a las empresas, sin acabar con ellos con un ánimo de competitividad y productividad, pero también con condiciones de trabajo justas, con salarios justos y con las condiciones que el Seguro Social tiene que garantizar de manera óptima y correcta.



"Voy a cuidar al IMSS, voy a cuidar a mis aliados, voy a cuidar a las empresas de este ramo y voy a cuidar a los trabajadores mineros", insistió.



El funcionario aclaró que las auditorías terminarán en enero y habrá vigilancia constante para que la recaudación no caiga, que ésta sea la justa para el IMSS, pues, resaltó, vive de las recaudaciones.



Pagarán en IMSS ISR por aguinaldos

El director general delaseguró que sus empleados pagarán el ISR de sus aguinaldos, pues habrá austeridad."El Instituto Mexicano del Seguro Social cumple las leyes y punto", sentenció.Durante su toma de protesta como director, el 3 de diciembre, informó que propondrá una reforma administrativa alque cumpla con la nueva Ley Orgánica de la Administración y la política de austeridad.Señaló que de momento no ha tenido conocimiento de molestias de trabajadores sobre estas medidas.En tanto, sobre el tema de los empleados contratados bajo el modelo de outsourcing indicó que también se hará un análisis al respecto, pues se buscará que nadie quede exento de derechos laborales."Yo creo que hay que revisar si cumplen o no con las condiciones de protección social y con las leyes la seguridad social. Esos trabajos tienen que cumplir con la ley. Recuerden que hay una inspección laboral que depende de la Secretaría del Trabajo y también hay una inspección que depende de las condiciones laborales, en la que nosotros somos corresponsables", acotó.