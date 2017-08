Audicionan para el 1er. show de teatro

McAllen, Tx. - El Teatro de la Universidad del Sur de Texas (STC) realizará audiciones para su primer show de la temporada de otoño, “The Turn of the Screw”, basado en el cuento de Henry James - adaptado por Jeffrey Hatcher, abre la temporada.

Las audiciones se llevarán a cabo el martes 29 de agosto y el miércoles 30 de agosto en el STC Cooper Centro de Artes de Comunicación - Black Box Studio, ubicado en 3201 W. Pecan Blvd. en McAllen. Todos los miembros de la comunidad STC y del Valle del Río Grande y, de 18 años o mayores, son bienvenidos a la audición.

La obra versa sobre la historia de fantasmas, Henry James ‘The Turn of the Screw’ cuenta la historia de una aparición a un niño. Una joven institutriz transmite esta terrible historia de terror, horror y muerte a través de las palabras de su diario.

Dado la obra solo requiere de dos actores, una mujer y un hombre, las audiciones serán muy estrictas y demandantes, de acuerdo con la directora, Marcela Garza.

El actor masculino debe ser capaz de representar a varios personajes, incluyendo una mujer mayor y un niño pequeño. Ambos actores deben ser capaces de ejecutar un acento británico. The Turn of the Screw está programado para abrir temporada en el STC Cooper Centro de Artes de la Comunicación Black Box Studio el 19 de octubre.

Con esta obra, el Teatro de la Universidad del Sur de Texas regresa para su octavo año con una línea completa de producciones para la temporada 2017-18 llena de inquietudes, conflictos, otros mundos e historias.