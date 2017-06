Atropellan a 6 personas en Newcastle

Una mujer de 42 años ha sido detenida y es interrogada por la Policía de Northumbria en relación al suceso, que no ha sido considerado como terrorismo, informó el comisario adjunto del cuerpode polícias, Darren Best.

"Lo que hemos podido establecer es que la mujer de 42 años había estado celebrando Eid con su familia, se metió en su coche y ha colisionado con seis personas en la multitud", dijo el mando policial.



"No tenemos indicios que sugieran que hay algún vínculo con el terrorismo, pero esta es una colisión grave con múltiples víctimas y llevamos a cabo una exhaustiva investigación para averiguar las circunstancias del trágico accidente", añadió.



El agente señaló que las seis personas heridas han sido trasladadas al hospital, donde dos de los niños están en cuidados intensivos y un adulto está en la unidad de traumatología, mientras que el resto están graves pero no en estado crítico.



Best explicó que la Policía del condado fue alertada a primera hora de la mañana sobre un coche que había colisionado con transeúntes a las puertas del Westgate Sports Centre en Newcastle, donde se celebraba la festividad musulmana de Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán.



En ese momento había un alto número de personas en la zona que participaban en las celebraciones, algunas procedentes también de una cercana mezquita.



El comisario adjunto señaló que la presencia de patrullas extra de policía en la ciudad para responder preguntas y atender cualquier inquietud de los ciudadanos.



El pasado 19 de junio se produjo en Londres un ataque contra personas de religión musulmana, cuando el británico Darren Osborne causó un muerto y una decena de heridos al atropellarles con una furgoneta cerca de la mezquita de Finsbury Park, en el norte de la ciudad.