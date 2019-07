Atrocidades del asesino serial Ted Bundy llegan a la cartelera

Ciudad de México.-

La historia de Ted Bundy, el asesino serial más temido de Estados Unidos, llega a la pantalla grande con un filme protagonizado por el actor Zac Efron, bajo la dirección de Joe Berlinger.

Ted Bundy: Durmiendo con el asesino es la segunda producción de este año que se basa en la serie de asesinatos que cometió el personaje central en la década de 1970.

La cinta, que en enero pasado fue presentada en el Festival de Cine de Sundance, es protagonizada también por Lily Collins como Elizabeth Kloepfer, esposa del asesino serial; Jim Parsons, quien da vida al fiscal Larry Simpson, y John Malkovich como el juez Edward Cowart.

Berlinger además fue el encargado de rodar la serie documental Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy para una plataforma de "streaming", y adquirió los derechos de distribución de la cinta que este viernes se estrena en las salas de cine.

De acuerdo con el portal Los Ángeles Times, la intención de Joe Berlinger con esta cinta era representar la perspectiva de Elizabeth Kloepfer, esposa de Ted Bundy, cuando fue descubierto. "Quiero que el público sienta la misma repulsión y traición que sintió Liz, porque de eso es de lo que estoy haciendo la película", puntualizó el cineasta.

Ted Bundy tenía una apariencia física favorable, la cual lo ayudó a perpetrar sus crímenes con mayor facilidad. Esta situación desató críticas en la producción de la cinta, ya que se alegaba que se crearía una imagen idílica del asesino.

El propio director del filme defendió que buscaba construir un discurso sobre la obsesión pública del crimen, lo opuesto a la glorificación.

Sobre el asesino serial

Con base en información de The New York Times, Bundy asesinó y mutiló aproximadamente a 30 mujeres; la universitaria Joni Lenz, de 18 años, fue su primera víctima y aunque no murió, sufrió daño cerebral permanente.

Los asesinatos de Ted llegaron a varios lugares de Estados Unidos como Utah, Idaho, Florida y Colorado; su "modus operandi" se caracterizó por fingir una fractura en el brazo y pedir ayuda a sus víctimas, luego de que ellas accedían, él las torturaba, violaba y asesinaba.

Entre 1974 y 1975 se documentó la muerte de Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Donna Mason, Roberta Parks, Georgann Hawkins, Melissa Smith, Laura Aimee, Caryn Campbell, Melanie Cooley y Shelley Robertson, entre otras.

Ted fue detenido en varias ocasiones, de las cuales huyó hasta que fue enjuiciado por los crímenes que cometió en la Facultad Chi Omega, luego de ser diagnosticado como maniaco-depresivo.

"¿Qué significa una persona menos en la faz de la Tierra?", fue la frase que repitió Ted Bundy en varias entrevistas que se le hicieron, previo a su sentencia.

El asesino serial más sanguinario de Estados Unidos fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica por el juez Edward Cowart, lo cual se llevó a cabo el 24 de enero de 1989 a las 7:00 horas con diez minutos.