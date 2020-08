Atribuyen a desorden falta de fármacos oncológicos

CIUDAD DE MÉXICO

Gilberto Castañeda, académico del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), indicó que, si hubiera un desabasto global de estos fármacos la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya habría emitido alertas. "Cuando hay desabasto de algún medicamento, sobre todo de los que se consideran esenciales, de inmediato surgen las alarmas de la OMS o de la FDA y empiezan las publicaciones sobre las alternativas de sustitución", afirmó.

"Puede haber desabasto porque se contaminó un medicamento o porque no hubo suficiente producción, pero siempre hay alarmas. Aquí no ha habido ninguna a nivel mundial". La escasez en México, sostuvo, se debe a que la compra y distribución de medicamentos no fueron oportunas. "Si la logística de la compra falla, es cuando hay desabasto y estamos teniendo desabasto de artículos de primera necesidad", aseguró.

En tanto, Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico (Inefam), explicó que China e India, principales fabricantes de medicamentos, sí han enfrentado problemas de producción y puede ser que la oferta no logre cubrir la demanda. Sin embargo, apuntó, a esto se suma que el Gobierno federal tardó demasiado en emitir las licitaciones para 2020 de los fármacos de patente y fuente única, entre los que se ubican las medicinas para cáncer, y las primeras adquisiciones se hicieron hasta abril. "El desabasto, por un lado, es por el desorden que observamos en el proceso de las compras, el hacerlo de manera mal diseñada, mal programada. Y por otro lado, esto se agudizó por la presencia de Covid-19.

Los atrasos que se han observado hasta el día de hoy son porque no se firmaron contratos en tiempo y forma", indicó. En la compra consolidada de diciembre de 2019, detalló, sólo se licitaron medicamentos genéricos y el precio promedio por pieza fue de 13.50 pesos.

En tanto, cuestionó, el Gobierno ha preferido comprar esos fármacos por adjudicación directa en el extranjero, aunque algunos no cuenten con registro sanitario en el país. "Si esta práctica continúa durante varios años, la poca eficiencia de medicamentos de baja calidad va a llevar a que algunos padecimientos no estén bajo control. El compromiso debe ir más allá de comprar barato, se debe garantizar el efecto terapéutico", advirtió. "Es mentira que son muy caros los medicamentos, es muy competitivo el mercado público (mexicano)".