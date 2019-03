Atribuye Ssa adeudos a creación de plazas

Ciudad de México.

La creación de plazas sin que exista fuente de financiamiento es uno de los motivos del adeudo por 45 mil 692 millones de pesos que arrastran los estados en materia de salud desde 2007, aseguró Pedro Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud.

"Lo que va provocando boquetes presupuestarios es la creación de plazas; muchas de esas plazas que no tienen fuente de financiamiento", indicó.

"Uno de los estados del sureste tiene más de 6 mil plazas que no tienen fuente de financiamiento; para pagarles a esas más de 6 mil plazas, pues se requieren aproximadamente al año más de mil 700 millones de pesos. Si no están presupuestados, si no se tiene fuente de financiamiento, la gente trabaja y necesariamente se le tiene que pagar".

Reforma publicó que los estados del sureste con los que la Ssa federal pretende iniciar la centralización de servicios, es decir Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Tabasco y Campeche, además del Estado de México y Sinaloa, acumulan el 86 por ciento de esos pasivos; también por deuda a proveedores, y terceros institucionales, como el ISSSTE.

De acuerdo con el diagnóstico de Salud, la mayoría de los pasivos data del sexenio pasado, particularmente entre 2016 y 2018.

Quintana Roo, también contemplado en el primer bloque de la centralización, se incluye entre las entidades con menor monto de deuda, con 31 millones de pesos, mientras que Guanajuato, Hidalgo y Querétaro no registran adeudos.

Consultado al respecto, Pedro Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, explicó que los estados le deben principalmente a proveedores de servicios.

"Servicios de limpieza, de alimentos, generales, de mantenimiento a equipo. Hay adeudos viejísimos", indicó el funcionario en entrevista.

Confirmó que la deuda atrasa los planes federales de centralización de servicios de salud y lo urgente es avanzar en institucionalizar el pago de la nómina integrada.

Los recursos se entregan a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de ahí se debe pagar la nómina.