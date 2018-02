Atribuye PRD a "venganza política" arresto de ex titular de Finanzas

CANCÚN, QR.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Quintana Roo, atribuyó la detención del ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Melquiades Vergara, a una presunta "revancha" política del gobierno federal, en contra del gobierno del estado, por la aprehensión y enjuiciamiento de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En conferencia de prensa, el dirigente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, afirmó que, además de violar el principio de presunción de inocencia, existe "una clara venganza política", por parte del gobierno federal, para "castigar" a los estados que están combatiendo a ex funcionarios priístas acusados de actos de corrupción.

"Asumimos esto como una respuesta al combate a la corrupción que se ha venido dando en Quintana Roo. No lo vamos a permitir, no nos vamos a dejar intimidar (…)

"Mientras que en Quintana Roo hemos detenido y se han metido a la cárcel desde al ex gobernador, hasta ex candidatos y ex funcionarios públicos, ustedes saben cuál es el combate o compromiso del gobierno federal en contra de la corrupción", expresó el dirigente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio.

Semanas atrás, Gabriel Mendicuti, secretario de Gobierno del entonces gobernador, Roberto Borge y Mauricio Góngora, candidato a sucederlo, fueron detenidos por agentes ministeriales, acusados por la Fiscalía General de desempeño irregular en la función pública y peculado y fueron vinculados a proceso por un juez de control justo el fin de semana pasado.

Particularmente, Góngora Escalante, detenido en la Ciudad de México, lucía con la barba crecida, anteojos y una indumentaria distinta a la habitual, como para ocultarse de la autoridad.

"Yo no voy a decir si Juan Vergara es culpable o no; eso lo decidirá un juez; lo que sí voy a decir es que ésta sí es una represalia (…) yo no vi a Juan Vergara con lentes o con gorra, o con barba larga. Siempre estuvo disponible y ubicable. Y me parece que el mensaje es claro", dijo Aguilar Osorio, en conferencia de prensa.

Ayer, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Lira Salas, informó, que "Melquiades N, ex secretario de Finanzas de Quintana Roo", fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, derivado de una denuncia hecha por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en septiembre pasado.

Al respecto, el perredista consideró que este caso de "venganza política", es similar al de Chihuahua, en donde el gobierno federal retuvo recursos al gobierno de Javier Corral, luego de que la Fiscalía iniciara investigaciones que involucran a importantes militantes del PRI.

"A respuesta de las últimas detenciones de los priístas, entonces el gobierno federal, Enrique Peña Nieto en su frustrada lucha por mantenerse a flote, viene a responder. Es lo mismo para Quintana Roo que para Chihuahua, es decir, donde hacemos esta alianza (con el PAN), de combate a la corrupción, estamos recibiendo los embates del gobierno federal (…)

"Acusamos de recibo la estrategia y no nos vamos a dejar intimidar. En Quintana Roo seguiremos, y que le quede claro al gobierno federal, vamos a seguir exigiendo el combate a la corrupción y seguiremos exigiendo rendición de cuentas en el estado; caigan los priístas que tengan que caer, nosotros no nos vamos a dejar intimidar por este tipo de situaciones", sostuvo.

Vergara fue detenido en Cancún, mientras se encontraba en campaña interna por el PRD para contender por la candidatura del distrito electoral 3 y contaba a su favor, con un acuerdo con el SAT, para resarcir el impago de impuestos que se le imputa y que suman 50 millones de pesos.

"Vamos a esperar, en el caso de Juan, cuál es el resultado que afrontará bajo este nuevo sistema de justicia penal acusatorio; tendrá que presentarse ante el juez de control y esperaremos nosotros el resultado legal de esta audiencia constitucional para saber el rumbo y en virtud de ello tomaremos una decisión", señaló, al aclarar que Vergara se mantiene hasta el momento como precandidato.