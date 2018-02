Atribuye Mohamed derrota a expulsión de Avilés

El técnico de Rayados, Antonio Mohamed, considera que la expulsión de Avilés Hurtado fue tan determinante que, de haber seguido 11 contra 11, Monterrey le ganaba a Toluca.



"Creo que con un hombre menos nos patearon tres veces al arco. La última de Sambueza al final y los dos goles, lo hemos hecho bastante bien, pero no nos alcanzó y habrá que pensar en el próximo partido", dijo.



"La sensación que tengo es que once contra once somos superiores y si nos enfrentamos les vamos a ganar. Es la sensación con la que me voy de acá. Perdimos bien, pero hicimos un buen partido, el equipo estuvo ordenado".



El "Turco" se fue del Estadio Nemesio Diez con un sentimiento de injusticia, no por la expulsión del delantero colombiano, sino por la jugada que se registró previo a que el árbitro Luis Enrique Santander le mostrara el segundo cartón amarillo.



"Injusticia porque en la jugada previa a la expulsión, Vangioni intenta reanudar el juego rápido en una falta hacia nosotros y un jugador del Toluca intercepta la pelota, y el árbitro tiene que parar el juego porque nosotros quisimos jugar como corresponde, rápido para atacar, y un jugador se puso enfrente del balón, esa pelota rebota y viene la expulsión de Avilés Hurtado", explicó.



"Ni él (el árbitro) sabía si era amarilla (la primera) o si no era amarilla, pasa que habla mucho con los de afuera y tardan en decidir, pero si él vio que era amarilla está bien, no hay ninguna queja de ese caso, a lo que yo voy es al Reglamento, van a poder ver la jugada esa".