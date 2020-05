Atrapan a menor ladrón

Río Bravo, Tam.- Luego de varios meses de robos a casa-habitación, a pequeños negocios, de amenazas y otros ilícitos, la madrugada de martes 5 de mayo, vecinos de colonia Benito Juárez, capturaron a menor infractor a quien señalaron con vídeos en mano de múltiples ilícitos.

Desde la edición del pasado 26 de abril del presente año, en este diario se hizo eco de las quejas de los vecinos, en se momento encabezados por el ama de casa Blanca Izaguirre, quienes pedían la intervención de las autoridades policiales, pero hasta este martes, no habían recibido respuesta.

Debido a ello, los residentes de esa colonia, emprendieron cacería del adolescente de 14 años, quien fue capturado en flagrancia,, intentando robar una vivienda, indicó el vecino Juan José González, quien dio parte a Policía Estatal y Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

Finalmente el menor, quien responde al nombre de Alejandro “N”, fue entregado a las autoridades para iniciar el procedimiento respectivo.

“El día 29 de febrero entraron a robarse la pila del carro de mi papá y en ese momento sentí mucha impotencia porque lo que tenemos gracias a Dios ha sido con el esfuerzo de mis padres quienes toda su vida han trabajado. En los primeros días de abril entraron a mi cuarto y me robaron la cantidad de 900 dólares dinero que no era mío si no que a lo largo del mes gracias a muchos de ustedes voy juntando para el pago mensual del asilo. Por lo que optamos en poner algunas cámaras de vigilancia. Y el viernes de la semana pasada volvieron a entrar y nuevamente se robaron la pila del carro de mi papá. Estos 3 robos lo hizo un adolescente de 13 años el cual ha entrado con varios conocidos a robar”, dijo uno de los afectados.

También existe un vídeo en donde esta semana, “el joven...a las 10:00 horas entró a la tienda de mi papá y se llevó el dinero de la venta”, precisa una de la víctimas.

Los afectados en la colonia Benito Juárez, esperan que se pueda finalmente solucionar este problema, en donde varias familias, han sido afectadas en su patrimonio.