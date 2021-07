Atrapa depresión a los adolescentes

Cd. Victoria, Tam.- Uno de cada cinco adolescentes – de entre 14 y 16 años – sufre Depresión debido a más de un año de ausencia de las aulas por la pandemia de la COVID-19, advirtió la responsable del programa Piénsalo Bien del Sistema DIF victorense, Isabel Segura Flores, por lo cual hizo un llamado a los padres de familia para observar el comportamiento de sus hijos en casa y detectar posibles casos.

“Sí hay casos de Depresión en adolescentes porque todo esto les está afectando porque no hacen las actividades diarias como las hacían – antes de la pandemia –, esto también tiene mucho que ver porque papá o mamá se salen a trabajar, y la mayor parte del día están solos, a veces están en clases en línea y a veces quizá no, hay unos que nada más se reportan y no participan… o a veces no se conectan”.