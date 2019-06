Atraería FGR caso Carlos Domínguez

El fiscal ya dio las instrucciones para que el compromiso del presidente asumido en la mañanera se cumpla, le va a dar para adelante, van a garantizarme que este caso no quede en la impunidad, se va a hacer justicia . Carlos de Jesús Domínguez Ramírez, hijo de periodista asesinado en Nuevo Laredo

Cd. Victoria, Tam.- El hijo del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, Carlos de Jesús Domínguez Ramírez, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que sean las instancias federales quienes atraigan el caso por el asesinato de su padre acontecido el 13 de enero de 2018 en Nuevo Laredo.

Esto a poco tiempo para que el proceso por el cual se juzga a seis imputados entre en su fase final, "desgraciadamente la Fiscalía General de la República no puede garantizarme si va o no a atraer el caso, pero se va a hacer algo y va a haber justicia, es lo más probable", dijo.

Fue en marzo del año pasado cuando seis sujetos fueron presentados ante las autoridades como los responsables del asesinato del periodistas neolaredense.

Se trata de Rodolfo Jorge Alfredo "N", Juan Jesús "N", Luis Ignacio "N", Gabriel "N", David "N" y Adrián "N" quienes fueron llevados ante un juez de Control quien los vinculó a proceso por el probable delito de Homicidio Calificado con Premeditación, Alevosía y Ventaja. A pesar de los avances en el proceso local, el hijo del periodista asesinado solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que el caso sea atraído por instancias federales.

"El fiscal ya dio las instrucciones para que el compromiso del presidente asumido en la mañanera se cumpla, le va a dar para adelante, van a garantizarme que este caso no quede en la impunidad, se va a hacer justicia", recalcó, "no es lo mismo la Fiscalía General de la República con todos sus recursos que una fiscalía estatal, además aquí ya está muy politizado el tema, allá no, ¿allá que va a decir el presunto autor intelectual?, eso es lo que busco también y va a haber justicia posiblemente, es muy seguro".

Confió que tras la resolución del proceso penal en contra de los seis autores materiales se pueda proceder en contra del autor material, acusando de nueva cuenta al exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, de ese delito; finalmente, Carlos Domínguez Ramírez recordó que tras la muerte de su padre tuvo que salir huyendo de Nuevo Laredo debido a amenazas que recibió tras exigir justicia a las autoridades.