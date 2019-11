Atraen máquinas de juego a menores

Valle Hermoso, Tam.- Máquinas para jugar la suerte, atraen a los menores de edad que en ocasiones se gastan los pesos que sus padres les dieron para que utilizaran en sus escuelas.

Son varios los puntos de Valle Hermoso en donde existen las llamadas "maquinitas", en donde con un peso y con "suerte", se puede ganar dinero.

"A mi no me agrada la idea de que niños estén jugando con esas maquinitas, las máquinas de juego son para adultos y no estoy en contra de eso, pero debemos de fomentar atracciones que cultiven a nuestros niños y no que los lleven a un vicio", dijo un comerciante de la zona Centro.