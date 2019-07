Atrae Fiscalía Anticorrupción denuncia contra exfuncionarios

Madero, Tam.- La denuncia por el delito de robo de equipo, maquinaria y hasta una camioneta, que interpuso el Ayuntamiento de Ciudad Madero, fue traído por la Fiscalía Anticorrupción en donde tres exfuncionarios de la administración que presidió Andrés Zorrilla Moreno aparecen como probables responsables.

El director jurídico de la comuna, Alfredo Campos Martínez, dijo que hace unos 10 días les informaron que la refería fiscalía había traído el caso.

Se habla de la desaparición de unos motores, una camioneta, y entre 20 y 30 radios de telecomunicación, desconociendo a cuánto hacienden los daños.

En cuanto a los radios de comunicación, el funcionario aseguró que cada ex empleado tenía un resguardo, por lo que serán ellos quienes tengan que responder; la mayoría eran de las áreas de Secretaría Particular, Servicios Públicos y Obras Públicas.

Hizo ver que los principales implicados en esta investigación son el ex secretario del Ayuntamiento, la ex secretaria particular y el ex encargado de Servicios Públicos.

Dijo que en este mes de agosto estarían desahogándose las pruebas de parte del actual ayuntamiento, además se estaría citando a los implicados para que respondan por los faltantes que se les atribuyen.

Indicó Campos Martínez que como autoridad en turno, tienen la responsabilidad de denunciar las irregularidades, "porque si nosotros no denunciamos incurrimos en un delito... Hay que denunciar solamente y que sea la fiscalía la que resuelva".