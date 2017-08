Ciudad de México

La visita del líder del Apertura 2017 al Estadio Azteca y el choque en el Volcán entre dos de las nóminas más poderosas del futbol mexicano dan forma a una atractiva Jornada 2 de Copa MX que se disputará entre martes y miércoles.

Con paso perfecto tras las dos primeras fechas de la Liga MX y también con victoria en su primer duelo copero, el Atlas del profe Cruz visitará la capital para toparse con el América del ‘‘Piojo’’ Herrera, que se estrenará en la Copa MX y que viene de quitarle un invicto de 29 duelos al Pachuca en su cancha.

Ese mismo día en San Nicolás de los Garza, Tigres y Cruz Azul sostendrán un partido en el que si bien podría haber cambios con respecto a las alineaciones que habitualmente presentan, lo basto y profundo de sus planteles presupone un atractivo compromiso.

El campeón Chivas, que la semana pasada cayó en su visita a Torreón dentro de la J1 del torneo, buscará enderezar el rumbo contra el FC Juárez; la actividad de ese día la cierran Alebrijes y Veracruz.

Hoy se llevarán a cabo cinco partidos, cuatro entre equipos de la Liga MX y el Ascenso MX: Mineros vs. Necaxa, Celaya vs. Pumas, Toluca vs. Dorados y Cimarrones vs. Pachuca; el único que “desentona” en esa dinámica será el Xolos contra Puebla.