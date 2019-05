Atora banco pensiones. Tienen tres bimestres sin poder cobrar

A las personas que se les ha bloqueado la tarjeta o extraviado, aquí nosotros les dábamos una carta con historial, pero el problema es que el banco ya no les acepta ese documento . Denny Burgos, responsable del módulo

Tampico, Tam.- Un grupo representativo de al menos 600 personas se manifestó frente a las oficinas del programa de Pensiones para Personas de la Tercera Edad, en Plaza Palmas de esta ciudad, exigiendo les den solución a los problemas que enfrentan para cobrar mediante la tarjeta que les proporcionaron en la nueva administración federal.

Al respecto, la responsable del módulo de atención del programa, Denny Burgos, admitió que son hasta 600 personas de la tercera edad las que viven en la misma situación.

Refirió que desde la entrada de este año Bancomer ya no les permite un historial con el que las personas lograban cobrar por ventanilla sin el uso de la tarjeta.

"A las personas que se les ha bloqueado la tarjeta o extraviado, aquí nosotros les dábamos una carta con historial, pero el problema es que el banco ya no les acepta ese documento que les estábamos proporcionando y por tal manera ya se está solucionando".

Explicó que se trata de tarjetas prepago, las cuales son enviadas desde la ciudad de México, por lo que difícilmente pueden reponerse, sin embargo –asegura- están trabajando en ello.

CUATRO HISTORIAS

Albino Cruz Espinoza, uno de los afectados, dijo que de la noche a la mañana le bloquearon su tarjeta de cobro y no ha logrado cobrar su pensión durante tres bimestres. Son 2,550 pesos que deberían de cobrar cada dos meses.

Refiere que en la oficina de Bienestar de la Federación ubicada en dicha plaza, no le han dado solución a su problema.

Por su parte Crescencio Ramos, de 76 años de edad padece del mismo problema, señalando que ha dado aviso a los funcionarios de Bienestar, sin embargo no ha tenido respuesta.

"Ya tengo dos bimestres que no me pagan, me enfermé hace quince días, y tuve que conseguir prestado para comprar medicina. Pedí dos mil pesos, ya los pagué, pero me endrogué por otro lado", lamentó esta persona.

Menciona que no tiene ninguna otra pensión, sólo la que implementó el gobierno federal a partir de este sexenio.

Otra de las afectadas, María Minerva Escobedo Gómez, de 71 años de edad, dijo que a inicio de este año perdió su tarjeta y pese a que ha solicitado la reposición, esto no ha sucedido.

"Vine aquí y me dijeron que si tenía una tarjeta a donde me depositaran y sí la di, pero no me depositaron nada y después me dieron un historial para llevarlo al banco y entregarlo y ahí me pagaban, pero tampoco", explicó.

"Nos dicen que allí está el dinero seguro, pero no podemos disponer de él. Ya fuimos a Bancomer y no se da ninguna solución", lamentó.

A su vez María Ramírez García, de 78 años de edad, refirió que un sujeto le robó el bolso junto con la tarjeta, la cual pese a que sufrió una caída en el asalto, llamó para darla de baja.

Desde enero tiene la problemática, asegurando que ha realizado todos los trámites necesarios para recuperar la tarjeta, sin embargo han sido en vano.