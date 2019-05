Atomizan el festejo del Día del Trabajo. Descartan magna concentración

Se ha dado a conocer que estará llegando gente de otras partes del interior del país a desfilar o manifestarse en Matamoros . Juan Villafuerte Morales, secretario general de la FRTM

Matamoros, Tam.- Para evitar alguna confrontación entre la clase trabajadora local y los foráneos que llegarán a Matamoros a marchar el primero de mayo, la Federación Regional de Trabajadores decidió realizar sólo eventos en cada uno de los sindicatos para dicha celebración.

El secretario general de la FRTM, Juan Villafuerte Morales, confirmó que no habrá desfile este uno de Mayo, solo habrá ciertas actividades de manera particular en los sindicatos.

Explicó que "se ha dado a conocer que estará llegando gente de otras partes del interior del país a desfilar o manifestarse en Matamoros, por lo que la Federación busca la tranquilidad y Paz de los obreros, por eso se tomó esta decisión".

Los comités de cada sindicato y las comisiones son quienes se van a estar participando en cada uno de los actos en los sindicatos locales, será en cada uno de ellos donde se lleve a cabo dicha celebración del uno de mayo.

Resaltó que además en algunos casos en la industria maquiladora decidieron laborar el Día del trabajo y descansar el 10 de mayo, esto como parte de los acuerdos a los que se llegó.

Villafuerte Morales indicó que en tanto después del movimiento obrero de los agremiados del Sjoiim de donde es secretario general, se han registrado 800 bajas en la industria.

En tanto al ser el líder de la Federación confirmó que en general fueron 3 mil despidos los que se registraron en Matamoros después del 20/32.

Esta no es la primera vez que se suspende la concentración masiva en el sindicato cetemista, pues se tienen ya varios años de no hacer desfile primero por la inseguridad y luego bajo el argumento de no hacer gastar a los obreros.