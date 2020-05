Atlético Reynosa, hay que esperar

Luego de que el pasado viernes se anunció oficialmente la cancelación del torneo 2019-2020 de la Liga Premier, al Atlético Reynosa no le queda de otra más que esperar para saber si estará o no entre los 3 equipos invitados a la nueva Liga de Desarrollo.

Lograr el ascenso en la cancha ya no será posible pues no habrá campeón, por eso la incertidumbre es más grande, ya que no ha quedado claro cual será el criterio que utilizarán los altos mandos para repartir los boletos.

Desde hace varias semanas se rumora que el Deportivo Tepatitlán, Coyotes de Tlaxcala y Atlético Reynosa son las escuadras que ascenderán.

Estas tres instituciones llevarían ventaja no solo en lo futbolístico sino en lo administrativo. Tras cancelarse la temporada el liderato del Club Tepatitlán ya no tiene validez, además ya no importan los 8 calificados en donde aparecían también; Irapuato, Universidad Autónoma de Zacatecas, Gavilanes, CAFESSA Jalisco y Pioneros de Cancún.

Los directivos de la Liga Premier no dijeron cuando darán a conocer a los 3 equipos que subirán de categoría pero es un tema urgente ya que necesitan comenzar a planear el siguiente torneo.