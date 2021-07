Atletas listos para el torneo regional

De los 53 atletas que conforman la delegación TAM hay tres reynosenses que tienen grandes posibilidades de sortear esta competencia.

Se trata de Dennis Sánchez Azua quien participará en salto de longitud y en la prueba reina (100 metros planos) en la categoría Sub 18. También aparece Camila Segura Treviño, quien a pesar de no atravesar por su mejor momento, tiene basta experiencia en la pista y podría ser clave para el relevo 4x100 de la categoría Sub 20.