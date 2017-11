Atlas desea el pase a Liguilla ante Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Luego de salir avante en el clásico tapatío, el conjunto del Atlas dio un brinco con dirección de Liguilla; los Zorros cuentan con 24 puntos, mismos que los mantienen entre los primeros ocho en la clasificación general. A falta de una fecha para concluir el Apertura 2017, los Rojinegros quieren asegurar su pase a la fiesta grande del futbol mexicano.

Para el equipo tapatío no hay mucha opciones: si quiere acceder a la Liguilla, tiene que ganar para no depender de otros resultados, sin embargo, enfrente tendrán al conjunto de Pachuca; los Tuzos ya no pelean nada, con sus 18 unidades, los hidalguenses están eliminados de la contienda aunque pueden poner el pie a la Academia en su búsqueda de acceder a la fase de Cuartos de Final.

66 años separan al Atlas del único campeonato que ostenta en la máxima categoría. La sequía atlista es un tema que año con año deja más sedientos a los aficionados de la "Furia", por eso es que en esta oportunidad los Zorros intentarán, una vez más, luchar por un título que se les niega desde hace más de medio siglo.

Este viernes el Atlas de José Guadalupe Cruz recibirá al conjunto de Pachuca en el estadio Jalisco a las 21:00 horas, duelo pactado para la jornada 17 de la Liga MX.