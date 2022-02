Atlas derrota a su "hermano" Santos y se mantiene invicto

Atlas sigue demostrando el por qué fue campeón, y que la "campeonitis" no le ha llegado. Los Rojinegros amanecerán como uno de los líderes del torneo al derrotar a su medio hermano, Santos Laguna, por 2-1.

Los Zorros llegaron a 10 puntos en el torneo, igualando en la punta al Puebla, aunque los camoteros tienen mejor diferencia de goles.

En tanto que los laguneros están en una severa crisis. Pedro Caixinha no ha llegado con buena vibra al club, que acumuló su tercera derrota. Sólo tiene un punto.

El juego fue de ida y vuelta, con varias llegadas y con buenas atajadas de ambos equipos, pero Atlas pegó primero con un tanto circunstancial de Hugo Nervo, quien desvió con el cuerpo un remate que iba hacia afuera, mandándolo finalmente a las redes (27´).

A pesar del gol en contra, Santos siguió jugando igual, fue por más, Camilo Vargas sostuvo el cero en su puerta e Ían Torres, a gran servicio de Julio Furch, marcó el segundo al finalizar la primera parte (45+1´).

Santos no se dio por vencido. Trató, lo intentó y sólo consiguió marcar con un gran tanto del debutante, Harold Preciado, quien hizo un sombrerito con un tacón, para después, sin dejar que el balón tocara el césped, vencer a Vargas.

Pero, aunque el final fue a lo Atlas, a Santos no le alcanzó para empatar.

DESPOTRICA PEDRO CAIXINHA ´NO PUEDEN METER GOLES DE CARICATURA´

Pedro Caixinha comienza a perder las formas. El técnico portugués no ha ganado con Santos y eso lo enfurece, tanto que le manda mensajes a sus jugadores: "No nos puede meter goles de dibujo animado. El 2-0 (de Ían Torres) es un gol que no puede pasar en el futbol profesional, y te echa a perder el segundo tiempo...". Su equipo está entrando bien a la cancha "Pudimos irnos adelante en el marcador y justo después nos hacen el gol a nosotros. En el segundo tiempo Atlas casi no tuvo conexión, pero nuestro gol cae tarde, y no pudimos reaccionar más... Tuvimos muchos aciertos, y salimos con otra cara, pero no festejamos victorias morales. La victoria tiene que llegar".