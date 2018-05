Atlas se corona campeón Sub-15

Guadalajara, México.

En el Estadio Jalisco se jugó la Final a un partido con los Rojinegros como locales ya que fueron los líderes de la clasificación.



El último título del Atlas en la categoría Sub 15 fue en el Clausura 2017 cuando vencieron en serie de penales al Pachuca.



Al minuto 7, Jesús Gómez remató dentro del área tras un tiro de esquina por la punta derecha y adelantó a los locales 1-0.



En el segundo tiempo quién más insistió en el marco contrario fueron los rojiblancos; buscaron por las bandas, remataron a portería, pero no concretaron. Al 66' les anularon el gol que hubiera empatado el encuentro.



Los Zorros poco atacaron en la parte complementaria, pero fueron contundentes, al 83' Diego de la Mora marcó el 2-0 y acercó más a su equipo al campeonato.



Dos minutos más tarde, al 85', Héctor González disparó y metió el 2-1 definitivo. El cierre del encuentro fue cardíaco ya que las Chivas se volcaron al ataque en busca de empatar el partido, pero no les alcanzó.