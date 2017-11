Atlas, a amarrar boleto

Ciudad de México

Luego de salir avante en el clásico tapatío, el conjunto del Atlas dio un brinco con dirección de Liguilla; los Zorros cuentan con 24 puntos, mismos que los mantienen entre los primeros ocho en la clasificación general. A falta de una fecha para concluir el Apertura 2017, los Rojinegros quieren asegurar su pase a la fiesta grande del futbol mexicano.

Para el equipo tapatío no hay muchas opciones: si quiere acceder a la Liguilla, tiene que ganar para no depender de otros resultados, sin embargo, enfrente tendrán al conjunto de Pachuca; los Tuzos ya no pelean nada, con sus 18 unidades, los hidalguenses están eliminados de la contienda aunque pueden poner el pie a la Academia en su búsqueda de acceder a la fase de Cuartos de Final.

A CERRAR EN PUEBLA

Con 20 y 16 puntos, Lobos y Puebla, respectivamente, ya no aspiran a cosas importantes en el actual certamen. La falta de resultados positivos fue relegando a ambas escuadras en la Tabla General y con ello disminuyeron las posibilidades de buscar un lugar en la Liguilla. Sin embargo, el tema principal para los equipos poblanos no es el de la lucha por el título, sino el de la permanencia.

En el próximo torneo se decidirá al siguiente invitado a la Liga de Ascenso, y es por eso que los puntos que se puedan rescatar ahora serán de colchón o de sentencia tanto para los licántropos como para los camoteros, ahí está el interés de ambas escuadras de pelear por unidades en su última presentación en el Apertura 2017.