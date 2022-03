Atiza AMLO la guerra del agua

No quieren que se utilice el agua del río Pánuco de la Huasteca... va a ser muy difícil, la gente no va a permitir que el agua del río Pánuco se lleve a Nuevo León´´. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Lo anterior lo dio a conocer el mandatario luego de la problemática que prevalece actualmente en Nuevo León en donde los niveles de las presas están en niveles mínimos, debido a esto resurgió entre grupos empresariales el proyecto Monterrey VI que llevaría por medio de tuberías el agua del río Pánuco.

Pese a esto, el mandatario federal dio a conocer que sostendrá una reunión con el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda para abordar el tema de la sequía que se está viviendo en la entidad del norte.

"Nosotros vamos a ayudar, la Federación va a ayudar, estoy por tener una reunión con el gobernador de Nuevo León pero lo cierto también es que no creo aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible el que ese proyecto del Pánuco pueda revivir", dijo.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio de Gobierno, López Obrador se mostró en contra del proyecto Monterrey VI debido a que apoya la opinión del gobierno de San Luis Potosí, esto donde municipios de la zona noreste también aprovechan el agua del río Pánuco.

Además señaló que esta idea era apoyada por la empresa Higa, la cual estuvo relacionada con la casa blanca de Angélica Rivera durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

´´No (apoyo el proyecto Monterrey VI) porque los estados en el caso de San Luis, no conozco la opinión del gobierno de Tamaulipas pero, no quieren que se utilice el agua del río Pánuco de la Huasteca, no quieren ese es un proyecto que viene desde el sexenio anterior, que lo promovió mucho una empresa vinculada al gobierno de esas empresas favoritas que habían, Higa", mencionó el presidente.

Recordó que el proyecto de Monterrey VI fue cancelado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto debido a que se llegó al acuerdo entre autoridades federales y estatales que no era posible ejecutarse.

"En el sexenio del presidente Peña Nieto se canceló el proyecto se llegó ese acuerdo, de que no era posible de que no iba poderse ejecutar", agregó.

López Obrador señaló que Samuel Alejandro García Sepúlveda está preocupado por la falta de agua en la entidad por lo que nuevamente el gobierno federal buscará impulsar el proyecto de la Presa Libertad en Nuevo León.

"Yo pienso que el gobernador de Nuevo León está preocupado por la falta de agua es una demanda sentida de la población de Nuevo León, se había iniciado un proyecto para impulsar lo de la Presa Libertad en Nuevo León, para utilizar esa agua de la Presa Libertad, es un proyecto que requiere recursos", dijo.

El presidente de México mencionó que antes se canceló y no ve las condiciones para que reviva el proyecto.

"Solo para la polémica, la publicidad pero va a ser muy difícil, la gente de la Huasteca no va a permitir que el agua del río Pánuco se lleve a Nuevo León y ya lo entendió el gobierno federal desde el sexenio anterior y el mismo gobierno del estado, los que estaban antes aún siendo esta empresa muy influyente, ahora no veo que haya condiciones", señaló.

Durante la conferencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que ayudará al gobernador de Nuevo León con la problemática del agua pues el gobierno federal está comprometido.

"Pienso más en que podamos hablar con el gobernador de Nuevo León, ayudarlo porque sí hace falta el agua, es un compromiso que nosotros también tenemos, que bien que está preocupado por eso y ponernos de acuerdo para ayudar", señaló el mandatario federal.

...Y AMAGA LA SEQUÍA AL 50% DE MUNICIPIOS

Más del 50 por ciento de los municipios de Tamaulipas continúan padeciendo una terrible sequía que pone en riesgo el abasto para consumo humano, advirtió Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde.

El diputado local del PAN detalló que, en la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, la intervención del sector privado, de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, tienen hoy en marcha la obra del Camalote, para resolver el tema de la salinidad, pero garantizar agua suficiente y saludable para la zona sur, requiere inversiones de cerca de cerca de 1,500 millones de pesos.