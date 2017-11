Atiende Salud casos probables de dengue. Se encienden focos rojos en zona rural

Río Bravo, Tam.- Los focos rojos se encendieron una vez más en algunos segmentos de la localidad y zonas rurales, luego de que se han detectado casos probables aún sin definir que tipo de dengue, mismos a los que la Secretaría de Salud les está dando seguimiento, y ampliando las acciones de entrega de abate, colocación de las ovitrampas, fumigación así como el exhorto para que mantengan libre los patios de todo tipo de recipientes ante la ola de mosquitos y zancudos.

El doctor Amaro Flores Posada quien es el director del Centro de Salud Rector en la ciudad, tras admitir que efectivamente como en otros municipios Rio Bravo no es la excepción en cuanto a la reproducción de mosquitos y zancudos, dijo que no considera que sea un asunto grave ya que se han detectado solamente casos probables que aún no han sido confirmados por autoridades.

"Tenemos casos probables en zonas rurales como en el ejido Vicente Guerrero, colonia Agrícola los Angeles, y apenas ayer nos detectaron otro caso similar que atendieron en el módulo de la Graciano Sánchez, y bueno es ahí donde nos estamos abocando con acciones preventivas, de fumigación y abatización".

Recalcó que es precisamente en las áreas de mayor riesgo o en donde se detectan casos probables, en donde se siguen abocando con mayor atingencia por medio del programa de vectores de la jurisdicción sanitaria número X.

Agregó que se siguen fumigando colonias específicamente en donde por medio de los pacientes son detectados casos similares a los síntomas que presentan el dengue en sus diferentes tipos, en colonias como Fundadores, Las Brisas, Benito Juárez, Cuauhtémoc .

"Aquí es muy importante que las personas, las familias trabajen en equipo haciendo la parte que les corresponde en el combate al zancudo transmisor del dengue, manteniendo específicamente los patios libres de cacharros u botes, frascos, latas en donde se pueda almacenar agua limpia, ya que son potencialmente factibles para la reproducción del alado".

Concluyó manifestando que inclusive se les esta entregando abate, ya sea en las colonias donde acuden o bien en las instalaciones de la unidad de salud a las que pueden acudir con toda confianza.

ACCIONES. La colocación de las ovitrampas permite detectar y abatir la reproducción larvaria.