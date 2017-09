Atienden a Javier Duarte por tener presión baja

Cd. de México- Al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, le bajó la presión arterial, por lo que fue trasladado al servicio médico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.



Fuentes del Gobierno capitalino indicaron que el ex Mandatario permanecerá en cama hasta que se logre estabilizar su presión arterial.



Aunque también le diagnosticaron deshidratación, Javier Duarte no aceptó que se le administrara suero.



La salud de Duarte de Ochoa se deteriora a tres semanas de haber iniciado una huelga de hambre, el pasado 17 de agosto.



Desde entonces, personal de la Unidad Médica del Reclusorio, a cargo de la Secretaría de Salud local, se ha encargado de proveer los insumos necesarios para resguardar la salud del manifestante.



Su dieta consiste en agua, miel y limón, que las autoridades ponen a su disposición las 24 horas.