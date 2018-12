Atienden tres denuncias en fiestas decembrinas

Cd. Victoria, Tam.- Entre el 12 y 24 de diciembre la Delegación Tamaulipas de la Procuraduría Federal del Consumidor atendió tres denuncias relacionadas con el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Fiestas Decembrinas 2018, dos suscitadas en Victoria y una en Matamoros por irregularidades en las ofertas o etiquetado de las promociones en tiendas de autoservicios.

El coordinador de Verificación y Vigilancia de Profeco Tamaulipas, David Salvador Barragán Ceniceros, dijo que en este período se estarán atendiendo todas las denuncias de parte de los consumidores, "de cualquier comportamiento en el que se llegue a tener alguna aflicción o algo que se pueda presumir que se está violando, o se pueda violar, los derechos de los consumidores".

El Programa Nacional de Verificación y Vigilancia comprende del pasado 12 de diciembre hasta el 6 de enero próximo y abarca todo el universo de tiendas y comercios relacionados con las festividades de fin de año, en particular se observa que los negocios tengan los precios a la vista, la entrega de comprobantes, que estos tengan información clara sobre el bien o servicio prestado, denuncias sobre metrología o instrumentos de medición, así como la aplicación de la Norma Oficial Mexicana, en particular la NOM 072 en lo que correspondiente a la venta de juguetes bélicos, es decir, que estos no sean réplicas exactas de armas de fuego.

"Hemos recibido únicamente tres denuncias para ser exactos, hemos recibido algunas cuantas denuncias más en las fiestas decembrinas pero no en esta materia", señaló Barragán Ceniceros, "logramos corregir y exhortar al proveedor de que no se repita este tipo de situaciones, se le instruye, se le educa, para que no se vuelva a tener este tipo de errores".

Finalmente el coordinador de Verificación y Vigilancia exhortó a los consumidores a que se comuniquen por cualquier medio ya sea vía redes sociales, en los módulos de Profeco en las principales ciudades, o al teléfono 01 800 468 8722 en caso de observar alguna violación a sus derechos.