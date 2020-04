Atienden tianguistas llamado falso en face

Río Bravo, Tam.- Atendiendo un perfil falso en donde se convocaba a una reunión la mañana de ayer miércoles frente a la Casa del Pueblo, grupo de tianguistas se aglutinaron de manera pacífica demandando varias peticiones, entre ellas una respuesta en cuanto a la ayuda que se prometió derivado de una encuesta en la que se contabilizaron mil 150 incluyendo los de Nuevo Progreso.

Abordados varios de ellos por este reportero dijeron no tener ningún líder que se encuentre al frente, y que se hicieron presentes, primero atendiendo una convocatoria en facebook con un perfil que después se enteraron era falso.

Sin embargo aprovecharon para manifestar su inconformidad de que mientras que a ellos los quitaron desde hace más de una semana, en la avenida Francisco I. Madero hay gente vendiendo, inclusive hasta las maquinitas estaban abiertas.

Uno de ellos de nombre Pedro y una mujer, expresaron que son gente pacífica, que quieren saber para cuando les va a llegar la ayuda, y que si al término de las 2 semanas, ya se pueden poner nuevamente a trabajar, pues les urge, por que no los están ayudando y los pagos no esperan, ni en el banco les quiere prestar, pues no les dieron la orden por oficio, sino simplemente de voz.

Lo que quieren realmente es trabajar más que otra cosa, sin embargo están conscientes de los riesgos que pueden correr, así como de las indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado, y autoridades locales, pero reiteraron que el tiempo pasa, y las necesidades apremian.