Atienden retraso en las comapas

Ahorita con el tema de la inversión va a ser enfocada en reparar las fugas que hay, a darle mantenimiento a esas tuberías que tienen poco más de cuarenta años de instalación y que nunca se les ha dado mantenimiento´. Humberto Rangel Vallejo, diputado local sin partido

Ciudad Victoria, Tam.- El diputado local sin partido, Humberto Rangel Vallejo, aseveró que la infraestructura de la red de agua potable del estado de Tamaulipas carece de mantenimiento desde hace ya varios años, por lo cual en grandes ciudades como Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico y Madero el vital líquido no puede llegar a miles de hogares.

"El estado de las Comapas es un estado que no podíamos pasar de largo, de hecho, la iniciativa que metimos en el Congreso del Estado de pedirle (a los Municipios) el 1.5 del presupuesto para plantas tratadoras de agua es a causa de esto", agregó el también presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable en el Congreso local, "yo creo que el que el gobernador tomó la decisión de apoyar a las Comapas, y obviamente que el tema de Victoria no podía quedar por un lado".

El diputado Rangel Vallejo señaló que en las próximas semanas el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dará a conocer el monto exacto de la inversión para la rehabilitación de la infraestructura de las Comapas de Reynosa, Victoria y la zona conurbada; no obstante, consideró que se tratará de una bolsa económica de varios millones de pesos a repartirse entre esos organismos operadores del agua potable.

"Si vemos el tema técnico hace más de 6 años que no hay un mantenimiento de tuberías y con las fugas internas obviamente que el agua en lugar de llegar al consumidor último quede derramada en las fugas que hay; ahorita con el tema de la inversión va a ser enfocada en reparar las fugas que hay, a darle mantenimiento a esas tuberías que tienen poco más de 4 años de instalación y que nunca se les ha dado mantenimiento".

Consideró que a pesar de los recursos que serán invertidos en los próximos meses no será posible solucionar el problema al 100 por 100, no obstante, en el lapso de un año ya podrán verse mejoras en el servicio en un 30 por ciento con diferencia a la actualidad, "me queda claro que el problema se ha ido ahondando a través del tiempo".