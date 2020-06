Atienden en autos a pacientes sospechosos

Aunque las autoridades insisten en que hay lugares para atender a pacientes con síntomas de Covid-19 en los hospitales públicos de esta frontera, es evidente la saturación en las salas, ya que los trabajadores de la salud optan por brindar su consulta desde el vehículo.

En este sitio se otorga también el resultado, y cuando no existe dificultad para respirar de forma grave, los paciente son enviados a un aislamiento en casa, aunque bajo monitoreo. "No podemos meter a personas dentro del hospital porque ya no hay cupo, estamos saturados, tenemos que adaptarnos, nosotros hacemos todo lo posible por darles una buena atención pero tenemos que priorizar a los que ya están muy enfermos", mencionó personal que labora en este inmueble.

El acceso a medios de comunicación a estos inmuebles no está permitido, pero desde fuera, se observan las consultas improvisadas, al igual que la salida de pacientes en cápsulas de forma constante, mientras uno sale, otro ingresa.

Hasta el último informe de la comisión de salud ante el cabildo de Reynosa, se aseguró que solo existían 38 respiradores en hospitales públicos, 21 ubicados en el Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 270, 11 en la Unidad Médica de Atención 15 y 6 en el módulo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE).