Atienden autoridades quejas de los vecinos

Matamoros, Tam.- La dirección de Tránsito local atendió la petición de los vecinos de la colonia Jardín en cuestión de que derivado de las largas filas para los puentes internacionales, había días en que no podían entrar a sus cuadras porque no les permitían el acceso.

Jorge Mora Solalinde, director de la corporación, manifestó que se asignaron elementos de esta corporación para las horas en que más fila se registra y para cuando haya problemas de que debido a las filas no puedan tener acceso a sus casas.

"Aquí el problema es que los automovilistas que van en las filas no dejan que se metan porque no les creen que van a sus casas, sino que creen que son personas que se quieren meter en la fila y por eso no los dejan", dijo.

Destacó que en la dirección de Tránsito local, contamos con pocos elementos, sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo para enviar personal que de orden cuando las filas estén muy largas para evitar este tipo de conflictos.

Añadió que lo único que se pide es a ambas partes tener la paciencia por esta cuestión de las filas en los cruces internacionales porque esto de la espera va a durar algunos meses más.