Atienden a damnificados, dice Obrador pese a quejas

Ciudad de México.

A pesar de las quejas en Tabasco por la falta de apoyos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno sí ha atendido a los damnificados.

"Es como lo de las inundaciones; todos estos pasquines hablando de que no se atiende a los damnificados. Claro que los atendemos; a los que no se atienden es a los que se dedicaban a saquear, a robar. A esos periódicos, que ya no están medrando del presupuesto público, ese es su coraje, por eso se dedican a calumniar todos los días", comentó el mandatario federal.

El día de ayer, grupo Reforma mostró cómo los niños de la localidad de José Colomo, en Macuspana, se la pasan en tapancos entre lluvia, inundaciones y sin comida.

Además, el último corte de Protección Civil en Tabasco del pasado 18 de noviembre informó que unas 240 mil personas se encontraban damnificadas por las inundaciones de las últimas semanas.

El fin de semana, el Presidente aceptó que en el caudal del sistema del Río Grijalva se optó por desviar el agua al Río Samaria desde una compuerta de la Conagua para evitar que Villahermosa se inundara, lo que afectó a pueblos pobres de Jalpa, Nacajuca y Centla.

"Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria por la zonas bajas, desde luego se perjudicó a la gente, de Nacajuca, zonas chontales, a los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión", dijo el domingo.