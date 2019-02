Atiende Municipio a vendedores de autos

A fin de atender las demandas de los comerciantes de autos americanos en la localidad, el Secretario del Ayuntamiento, Lauro Enrique Nájera González, dialogó con una comisión creada para representar a los manifestantes que se apersonaron frente a la Presidencia Municipal.

La petición fue en relación con la devolución de los vehículos decomisados por un operativo implementado durante el fin de semana, por parte de elementos del Gobierno Federal y Estatal, por lo que se brindó la orientación acerca del procedimiento legal, ya que estas acciones no fueron realizadas por autoridades municipales.

Destacó que los operativos están enfocados a detectar la venta de vehículos robados o el desmantelamiento de estos, ya sea en lotes o yonques, y que, hasta el momento, no hay información de que se esté actuando en contra de las unidades en circulación.

"Hasta el momento no he visto ningún decomiso de algún particular que se haya quejado, los inconformes son los loteros y los yonqueros, particulares no" comentó el funcionario.

Agregó que el municipio desconocía que estas acciones se llevarían a cabo, por lo que el alcalde, licenciado Carlos Rafael Ulivarri López, viajó a la capital del Estado a solicitar información sobre el objetivo y sustento del operativo denominado Monarca, a fin de que los ciudadanos no vean afectado su patrimonio.