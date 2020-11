Atiende la Cruz Roja emergencias por Covid

Matamoros, Tam. - El coordinador de socorros de la Cruz Roja, Francisco Ponce Lara destacó que los llamados que esta teniendo por parte de la comunidad para acudir por pacientes con Covid-19 en estos momentos son mínimos, sin embargo, los pocos que se tienen ya son de emergencia, en donde el paciente ya tiene la enfermedad avanzada y en riesgo su vida.

"Creemos que la mayoría de la comunidad en estos momentos al sentir los síntomas de esta enfermedad prefieren quedarse en casa y atenderse de manera particular, no están acudiendo a los hospitales, pero cuando se complica la salud es cuando nos mandan llamar a nosotros", dijo.

Comentó que se vienen atendiendo entre dos a tres llamados diarios, no todos son graves, pero por lo menos uno a dos cada tres días sin, pero esto debido a que no se atienden a tiempo o no siguen las instrucciones necesarias cuando se quedan en casa.

Manifestó que es valido que estas personas se atiendan en sus hogares, pero se tiene que cumplir con todas las indicaciones médicas para evitar una complicación, situación que si se ha presentado en algunos casos en Matamoros.

Ponce Lara indicó que es necesario que aquellas personas que no se sientan seguros en sus hogares, es mejor acudir a los hospitales de una manera más rápida, esto para evitar complicaciones en su salud.

Resaltó que se han presentado casos en donde el paciente ya va dañado en su salud ante una mala atención médica, es cuando requieren el servicio de trasladado, pero en ocasiones suele ser demasiado tarde.