Atiende IMSS a padres de los niños con cáncer

Mamás y papás de niños con cáncer que mantenían cerrado Circuito Interior, a la altura de La Raza, retiraron su bloqueo luego de llegar a un acuerdo con el IMSS. Esperan que autoridades del hospital general Eduardo Liceaga también se comprometan, de lo contrario bloquearán en ambos sentidos.

"Me siento muy contenta porque esta vez nos escucharon, buscaron dialogar con nosotros, pero no sólo eso, nos dieron solución; sí, quizá el medicamento apareció milagrosamente, pero se comprometieron a qué no habrá falta de medicinas", comentó Lorena Abigail Iturio, madre de un menor de cinco años de edad diagnosticado con leucemia.

Gabriela Paredes, coordinadora de Vinculación del IMSS; Javier Mendoza Montes, de la Secretaría de Gobernación, y Guillermo Careaga Reyna, director del hospital general del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, se comprometieron por escrito a vigilar el abasto de medicamentos.

Además, se estableció una mesa de seguimiento, la cual se realizará el 19 de febrero, a fin de verificar que se cumplen las exigencias de los padres de familia.

Sin embargo, Verónica Albite, derechohabiente del IMSS, informó que si los pacientes del Hospital General de México Eduardo Liceaga no obtienen un compromiso por escrito y firmado por autoridades de la Secretaría de Salud, cerrarán Circuito Interior en ambos sentidos.

MEDICINAS EN

HOSPITAL INFANTIL

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que tras la visita que ayer se realizó al Hospital Infantil de México se constató que se contaba con medicamentos para atender a niños con cáncer, e informó que se halló que el hospital está atado a contratos con compañías privadas, lo que representa "una especie de privatización de los servicios de salud".

"Fuimos al Hospital, nos reunimos con el director y su equipo directivo, visitamos las áreas de oncología, de estancia corta y quimioterapia. Constatamos que se había recibido la vincristina y demás medicamentos y que usaron de manera inmediata en las quimioterapias", señaló en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

"El hallazgo principal es que se encontró que los institutos nacionales de salud tienen este modelo de contrato de farmacia integral están atados a estos contratos, de manera que las compañías tienen la producción de medicamentos, la distribución de medicamentos y operan las farmacias físicas que hay en estos hospitales".

Esto resulta, apuntó, en el modelo que estimuló el Seguro Popular y que hizo que las instituciones públicas se desentendieran de esto.

"Es una especie de privatización de los servicios de salud", agregó.