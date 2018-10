Atiende el Alcalde peticiones urgentes

Río Bravo, Tam.- Nuevamente les renació la esperanza a residentes de varios asentamientos luego de que fueran escuchados y atendidos por el Presidente Municipal, en el problema que afrontan ante las pésimas condiciones en que se encuentra parte del bordo conocido como el Murillo, luego de que en los últimos años fueran ignorados por la gris administración que presidió Juan Diego Guajardo Anzaldúa.

Encabezaron la comitiva que fue atendida por el Alcalde de la ciudad Verónica García Martínez, Rebeca Torres, María Guadalupe Arenas, así como importante número de mujeres y padres de familia, quienes están solicitando la rehabilitación de importante tramo del bordo, ya que se asemeja a una pista de hielo.

"Gracias a Dios esta vez si nos atendió el Alcalde Carlos Rafael Ulivarri López, y bueno nos dijo estar en la mejor disposición de apoyarnos en este serio problema que afrontamos a diario todos los que vivimos por acá en Villas de San Ramón de García, el Rosario, y el Maestro, de hecho ya mandó gente para que le de seguimiento, y eso es bueno para nosotras que a diario caminamos por ahí, nuestros hijos y maridos que no tenemos en que movernos".

Agregaron que se tiene previsto dispersar y compactar con una especie de gravilla, ya que ahí por más bueno que sea el caliche parece que no funciona pues más cuando llueve se transforma en un patinadero, que les ha ocasionado muchos problemas, por lo que estarán atentas para que se arregle ese importante tramo del bordo máxime que no hay luz pues las lámparas con las que se cuenta no funcionan, y no pasan unidades del transporte público.