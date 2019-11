Atiende a 'fichitas' el mismo notario

Cd. de México.

El Notario 230 de la Ciudad de México, Alfredo Bazúa Witte, ha otorgado su aval para la conformación de distintas empresas vinculadas a políticos bajo investigación de distintas autoridades.



Bazúa ha dado fe de un testamento millonario de la mamá de Elba Esther Gordillo y de la creación de una empresa de José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.



También de documentos apócrifos de los hijos de Napoleón Gómez Urrutia y hasta de una empresa de la pareja sentimental del director de la CFE, Manuel Bartlett.



Se trata de Dialogics S.A. de C.V., propiedad de Julia Elena Abdala Lemus, pareja del titular de la CFE, quien actualmente es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.



Entre los apoderados de la empresa figura como comisario José Juan Janeiro Rodríguez, presunto operador financiero de Javier Duarte, quien se acogió al criterio de oportunidad para no ser encarcelado y ofrecer pruebas contra el ex Mandatario.