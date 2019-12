Atiende 174 denuncias Fiscalía Anticorrupción

Cd. Victoria, Tam.- Durante el presente año se incrementó el número de denuncias por probables actos de corrupción como abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, cohecho y peculado en contra de servidores públicos, señaló el zar anticorrupción del estado de Tamaulipas, Javier Castro Ormaechea, esto habría permitido que disminuya la incidencia de estas prácticas en la entidad.

“Ha sido un año de mucho trabajo, se incrementaron las denuncias pero no significa que haya crecido la corrupción, ha crecido la confianza de la ciudadanía”, recalcó el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, “desde el inicio de nuestro trabajo hemos recibido alrededor de 550 denuncias pero hoy en trámite, con el nuevo sistema, nada más tenemos 174; tenemos un gran porcentaje ya resuelto”.

Cabe recordar que apenas la semana pasada fue llamado a comparecer ante un juez de Control el exsecretario de Administración y de Finanzas en la administración del exgobernador Egidio Torre Cantú, Jorge Silvestre Abrego Adame, el cual es investigado por el probable uso indebido de recursos de procedencia ilícita por 600 millones de pesos; asimismo, el exgobernador Eugenio Javier Hernández Flores se haya bajo investigación por los presuntos delitos de peculado con operación de recursos de procedencia ilícita, y por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en dos procesos judiciales diferentes.

“No hay muchas sentencias debido a que hay muchos criterios de oportunidad, los criterios de oportunidad es el objeto que tiene el nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral que no llegue a sentencia, que no todo llegue al final; por el camino pudiéramos ir terminando, no significa que no haya sanción, pero no es lo mismo una sanción al final que una durante cualquier etapa intermedia del juicio o antes”.

El fiscal Castro Ormaechea recalcó que cada una de las denuncias varía dependiendo del área de autoridad del funcionario público que se encuentre bajo investigación, “normalmente los policías puede ser abuso de autoridad; en funcionarios que manejan cuestiones económicas, recursos, puede ser por peculado, cohecho, ejercicio indebido de funciones, esto es dependiendo del tipo de funcionario y el tipo de función que tenga”.