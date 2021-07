Atesora Toño Moreno década de anécdotas

"Cuando fui a buscar a Just Fontaine, un señor de más de 80 años, y llego a su casa, me recibió con un sombrero de charro puesto y comida mexicana; Vicente del Bosque, quien ha sido uno de los personajes más importantes en el futbol mundial es una de las personas más humildes y sencillas que haya conocido. Ronaldo (Nazario) pese a ser una gran figura y que piensas que va a ser difícil, la única condición que puso fue venir con sus 3 mejores amigos, lo mismo que Javier Zanetti, que hoy es el vicepresidente del Inter de Milán, también pidió que vinieran sus amigos de Argentina", recordó Antonio Moreno, director del recinto que hoy celebra su décimo aniversario.

Miguel Mejía Barón y Tomas Boy fueron dos de los que no quisieron ser investidos.

"Miguel vino a presentar los premios de Jorge Campos, Manuel Negrete y Bora Milutinovic, siempre me dijo que sí cuando tuvo que presentar a un premiado, y cuando fue él dijo que no lo merecía. Tomás Boy, genio y figura, invitamos a su familia, sus hijos, nueras, y horas antes del evento su hijo nos dijo que era tan raro que no iba a venir, y así fue", recordó.

Figuras como Paolo Rossi, Tomás Balcázar, Chava Reyes y Raúl Cárdenas recibieron el homenaje en vida.

La falta de mujeres futbolistas se subsanó en el 2013 y luego incluyeron mexicanas pioneras en ese deporte.