Aterrizaje de aerolínea Emirates en México desata turbulencia

La llegada de Emirates a México está sustentada en el convenio sobre servicios aéreos entre México y Emiratos Árabes Unidos rmado en octubre de 2012 y raticado por el Senado en 2015.

Este convenio le permite a la aerolínea árabe volar desde Dubái a la Ciudad de México, con escala en Barcelona, con derechos de tráco de quinta libertad entre España y México.

La quinta libertad se reere a que una aerolínea puede utilizar un acuerdo bilateral aéreo para iniciar una ruta en un país A, en este caso Dubái, con otra nación B (España) para acceder a un tercer país C (México), llevando pasaje del B al C.

Es justo en el tramo Barcelona-Ciudad de México donde Aeroméxico considera que existe una afectación a sus operaciones, pues el mayor tráco de pasajeros se da en esta ruta que ya opera la empresa mexicana, puesto que muy pocas personas tienen como destino nal Dubái.

Aeroméxico incluso se amparó en contra del permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a Emirates para la operación de esa ruta, así como por las tarifas del vuelo y por la omisión de la dependencia de solicitarle a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la asignación de los horarios de aterrizaje y despegue.

La aerolínea mexicana perdió el amparo.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) también está en contra del vuelo Barcelona-Ciudad de México que operará Emirates, pues asegura que cuando una aerolínea árabe entra a competir en una misma ruta con una compañía local, se ponen en riesgo entre 600 y 800 empleos. Los pilotos argumentan que el mercado México-España le corresponde únicamente a las aerolíneas de estos países; por lo que la escala de Emirates en Barcelona debería ser solamente técnica, como lo hace Turkish Airlines. Además, Emirates no permite a sus trabajadores la libre asociación en un sindicato, lo que les da una ventaja competitiva. La aerolínea árabe asegura que es nancieramente transparente y no recibe subsidios. De acuerdo con su reporte anual 2018, Emirates recibe 48% de su nanciamiento de arrendamiento puro; 30%, de la banca comercial; 15%, de agencias colocadoras de crédito a países exportadores, bonos y un fondo islámico, pero no percibe recursos por parte del gobierno de Dubái. Además, desde 2008 la aerolínea recluta a personal mexicano, por lo que no se verán amenazadas las fuentes de trabajo.

Lujo

Mientras que la mayoría de las aerolíneas se esfuerza por recortar costos en comida, amenidades y servicios, Emirates trata de ofrecer cada vez un mejor servicio, con opciones de lujo como cabinas privadas en las que el viajero incluso tienen acceso a una regadera. Además, en sus aviones las comidas son cinco estrellas, hay menú vegetariano, los productos de higiene para el vuelo son de marcas de lujo y hay paquetes especiales para niños que incluyen un animal de juguete como acompañante de vuelo. Otro punto es que, históricamente, Emirates fue la primera aerolínea en ofrecer pantalla en cada asiento de todos sus aviones desde 1992.